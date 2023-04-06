Бои за Бахмут идут на улицах, попытки противника окружить город проваливаются. Украинское командование полностью контролирует ситуацию с обороной города.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В свою очередь спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в целом противник на востоке "завяз на нескольких направлениях и пытается штурмовать, но безрезультатно"

Он также рассказал подробности сбития вертолета Ка-52, о котором вчера сообщал Генштаб. Он сообщил, что за вертолетом пытался вылететь другой экипаж, но ему удалось уйти.

"Ка-52 сбили зенитчики 10-й бригады. Что символично, как раз во время визита президента Украины в Польшу они сбили вертолет переносным зенитно-ракетным комплексом "Перун" польского производства", - сообщил он в эфире телемарафона.

Ранее в американском Институте изучения войны сообщали, что противник движется от Бахмутского района в сторону Лимана и Северска.

Война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 406-го дня войны. Генштаб сообщал о боях в Бахмуте и за соседнюю Богдановку. Зеленский во время встречи с Дудой в Польше дал понять, что командование ВСУ может дать приказ на вывод украинских войск из Бахмута в случае угрозы его окружения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет вернуть Крым за 5-7 месяцев. А министр обороны Алексей Резников сказал, что вся война может закончиться в этом году, при этом Украина не пойдет на переговоры с Путиным.

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