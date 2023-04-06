Россияне продвигаются к северу от Бахмута и Хромово. Карта Института изучения войны
Американский Институт изучения войны сообщает, что на обнародованных 5 апреля кадрах с геолокацией видно, что российские войска продвигались к северу от Бахмута, к северу от Хромово и к северо-востоку от Орехово-Васильевки. То есть, двигаясь уже от Бахмутского района в сторону Лимана и Северска.
Об этом сообщается в новой сводке на сайте организации.
Также на кадрах боевых действий, опубликованных 5 апреля, видно, что российские силы используют в Бахмуте огнеметную систему ТОС-1А.
Это может говорить об усилении атакующих сил "Вагнера" десантниками, которые недавно получили такие системы.
Другие кадры показывают, что украинские силы выдвинулись на позиции к западу от Новобахмутовки к северу от Авдеевки. Однако остается неясным, сохраняют ли ВСУ позиции в этих районах, сообщает Институт.
Война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 406-го дня войны. Генштаб сообщал о боях в Бахмуте и за соседнюю Богдановку. Зеленский во время встречи с Дудой в Польше дал понять, что командование ВСУ может дать приказ на вывод украинских войск из Бахмута в случае угрозы его окружения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет вернуть Крым за 5-7 месяцев. А министр обороны Алексей Резников сказал, что вся война может закончиться в этом году, при этом Украина не пойдет на переговоры с Путиным.
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