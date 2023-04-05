Зеленский рассказал, в каком случае командование ВСУ может дать приказ о выводе украинских войск из Бахмута
Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что командование ВСУ может дать приказ о выводе украинских войск из Бахмута в случае угрозы его окружения.
Об этом он сказал во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.
"При угрозе потери личного состава из-за окружения будут приняты "правильные решения", - сказал президент.
Напомним, Владимир Зеленский вместе с супругой находятся с визитом в Польше.
Как сообщалось, президент в Варшаве подпишет с премьером Польши протокол о поставках оборонной техники Украине.
Также он заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ. По данным источников "Страны" в экспертных кругах, близких к Офису президента, уже некоторое время обсуждается идея создания после войны конфедерации двух стран.
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