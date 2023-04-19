Военным экспертам в РФ разослали статуэтки маршала Жукова. Адресаты их получить не успели - товары "вызвали переполох", когда прибыли в Москву 17 апреля.

Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Статуэтки были отправлены пяти военным экспертам - Константину Исаеву, Константину Сивкову, Владиславу Шурыгину, Михаилу Терещенко и Тимофею Сергейцеву.

По данным телеграм-канала, бюсты заказал у мастерской города Ульяновск некий "Санек Белозеров" через ВКонтакте.

Он оплатил за 5 скульптур 9850 рублей (4400 грн) и указал адреса, на которые следует их отправить.

Сейчас "Санька Белозерова" ищут. Согласно информации в его профиле, он учился в военной академии и поддерживает российское вторжение.

Напомним, ранее с помощью бюста, начиненного взрывчаткой, взорвали в Петербурге российского военкора Владлена Татарского.

ФСБ утверждает, что убийство российского блогера вместе с арестованной гражданкой РФ Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов. Заявляется, что он через посредника и службу доставки передал ей взрывное устройство, находясь на территории России.