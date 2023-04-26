Черниговский исполком постановил забрать 12-летнюю дочь у Валентины Подвербной, которая прославилась тем, что родила в возрасте 65 лет и стала самой пожилой матерью в Украине.

На основании решения исполкома Черниговский горсовет готовит обращение в суд относительно решения лишения Валентины Подвербной родительских прав.

Решение исполкома было основано на просьбе самой девочки. 12-летняя Анна-Мария на своей странице в Инстаграм пожаловалась на физическое и моральное насилие со стороны матери.

"Я долго все терпела и вот я сорвалась. Мама с меня снимает трусы и носки, рвет одежду, и еще она не дает мне мыться и стирать свои вещи. Еще она меня царапает и бьет, мне просто это надоело… я не слышу от нее нормальных слов, только матюки и обзывания, постоянно говорит на меня «дура», «бл@дь», она хочет довести меня до самоубийства", - пожаловалась девочка.

Как сообщил "Стране" и.о мэра Чернигова Александр Ломако, девочка "подтвердила информацию, указанную в публикации, и попросила, чтобы ее забрали от матери".

"Комиссия составила акт оценки уровня безопасности ребенка - уровень опасный", - отметил Ломако.

По его словам, сейчас Анна-Мария находится в больнице.

"Ребенка уже осмотрел специалист, травм не обнаружено", - сказал и.о мэра Чернигова. Он добавил, что дальнейшую судьбу девочки решит суд.

Валентина Подвербная получила статус старейшей матери в Украине в феврале 2011 года, когда родила дочь благодаря искусственному оплодотворению. Тогда она рассказала, что потратила на операцию 25 тысяч гривен.

В ноябре прошлого года ювенальная полиция составила на Валентину Подвербную два административных протокола: за невыполнение родительских обязанностей и психологическое насилие над дочерью. Но в январе этого года Новозаводский суд Чернигова закрыл дело против Подвербной, поскольку не увидел в действиях женщины состава правонарушения.

Ранее мы рассказывали, что в ЕС украинских беженцев массово лишают родительских прав и забирают у них детей.

Между тем в 2019 году Верховный суд постановил, что возникший между ребенком и матерью конфликт или ухудшение их личных отношений не является основанием для лишения родительских прав.