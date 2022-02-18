Родителям 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, которого будут судить за совершение смертельного ДТП по проспекту Гагарина в Харькове, сообщено о подозрении по факту невыполнения установленных законом обязанностей по уходу за ребенком. (ст. 166 УК Украины).

Об этом у себя на странице в Facebook сообщает Харьковская областная прокуратура.

Матери и отцу 16-летнего водителя, которого будут судить за смертельное ДТП на проспекте Гагарина, вручили подозрение по факту невыполнения родительских обязанностей.

Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2019 по октябрь 2021 несовершеннолетний парень совершил ряд административных и уголовных правонарушений.

Напомним, 26 октября 2021 года в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​г. Харькове произошло столкновение автомобиля Chevrolet Aveo, которым управлял 58-летний мужчина, и автомобиля Infiniti под управлением 16-летнего водителя, который двигался на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель автомобиля "Chevrolet Aveo" погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti получили телесные повреждения.

Кроме того, в ноябре 2019 несовершеннолетний, находясь в одном из харьковских супермаркетов, устроил стрельбу. Во время конфликта с матерью и братом своей одноклассницы, парень получил пневматический пистолет и выстрелил в них, чем нанес телесные повреждения. По постановлению суда к несовершеннолетнему применены принудительные меры воспитательного характера и переданы под наблюдение матери до достижения им совершеннолетия. Однако, не выполняя требования суда, мать систематически уезжала за границу, из-за чего сын оставался без присмотра.

Родителям грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Ранее мы писали, что мать Николая Харьковского заявила, что не передавала сыну права управлять машиной.

Также мы рассказали, что отец прокомментировал кровавое ДТП в Харькове,он не ответил, кому принадлежит Infiniti Q50 и видел ли он сына после ДТП, все происходящее он назвал "спланированной акцией".