С ноября 2019 по октябрь 2021 несовершеннолетний парень совершил ряд административных и уголовных правонарушений. Фото: Facebook

Родителям 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, которого будут судить за совершение смертельного ДТП по проспекту Гагарина в Харькове, сообщено о подозрении по факту невыполнения установленных законом обязанностей по уходу за ребенком. (ст. 166 УК Украины).

Об этом у себя на странице в Facebook сообщает Харьковская областная прокуратура. 

Матери и отцу 16-летнего водителя, которого будут судить за смертельное ДТП на проспекте Гагарина, вручили подозрение по факту невыполнения родительских обязанностей.

Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2019 по октябрь 2021 несовершеннолетний парень совершил ряд административных и уголовных правонарушений.

Напомним, 26 октября 2021 года в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​г. Харькове произошло столкновение автомобиля Chevrolet Aveo, которым управлял 58-летний мужчина, и автомобиля Infiniti под управлением 16-летнего водителя, который двигался на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель автомобиля "Chevrolet Aveo" погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti получили телесные повреждения.

Кроме того, в ноябре 2019 несовершеннолетний, находясь в одном из харьковских супермаркетов, устроил стрельбу. Во время конфликта с матерью и братом своей одноклассницы, парень получил пневматический пистолет и выстрелил в них, чем нанес телесные повреждения. По постановлению суда к несовершеннолетнему применены принудительные меры воспитательного характера и переданы под наблюдение матери до достижения им совершеннолетия. Однако, не выполняя требования суда, мать систематически уезжала за границу, из-за чего сын оставался без присмотра.

Родителям грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

скрин с Facebookфото с Facebook

Ранее мы писали, что мать Николая Харьковского заявила, что не передавала сыну права управлять машиной.

Также мы рассказали, что отец прокомментировал кровавое ДТП в Харькове,он не ответил, кому принадлежит Infiniti Q50 и видел ли он сына после ДТП, все происходящее он назвал "спланированной акцией".

 

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