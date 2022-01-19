Червонозаводский районный суд Харькова оставил 16-летнего мажора Николая Харьковского, устроившего смертельную аварию на "Инфинити", под стражей еще на два месяца без права залога. В суде харьковский мажор вел себя нагло и даже хамил дочери погибшего водителя "Шевроле".

Об этом сообщает Kharkiv Today.

Прокурор просил для Харьковского 60 дней под стражей без определения залога.

"Харьковский может препятствовать расследованию, скрываться. Это тяжелое преступление. Пытался скрыться из больницы, вел себя дерзко и цинично. Харьковский может совершить другое правонарушение. Прошу продлить срок содержания под стражей в следственном изоляторе на 60 дней без определения размера залога", — сказал прокурор.

Адвокат Харьковского заявила, что у прокурора нет доказательств указанных рисков и просила изменить меру пресечения на домашний временный арест. Судья доводы не приняла.

Напомним, что в конце октября Николай Харьковский за рулем Infiniti вылетел на перекресток на красный свет на высокой скорости. В результате погиб человек и пострадали пассажиры машины. После ДТП Харьковский вел себя нагло и кричал на полицию, заявляя, что его "отмажут".

Однако следствие собрало довольно много доказательств того, что за рулем был именно Николай, и через время подросток признал вину в совершении аварии. После чего прокуратура передала дело в суд.