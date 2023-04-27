В Оперативном командовании "Юг" рассказали о тактике российских войск по обману украинской ПВО.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, РФ вычисляет логику срабатывания противовоздушной обороны и пытается сделать средства поражения максимально незаметными для средств ПВО.

"Именно поэтому долго дежурили подводные ракетоносители, - заявила Наталья Гуменюк.

Ранее мы писали, что по данным ВСУ, российская авиация сбрасывает на Украину авиабомбы, не входя в зону действия ПВО.

Напомним, сегодня ночью Россия ударила ракетами по жилым домам в Николаеве. Сообщалось о погибшем и 23 раненных.

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