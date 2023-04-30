Судя по видео в TikTok, которое записал украинский военный, командование решило взять под ещё более жесткий контроль активность бойцов ВСУ в социальных сетях.

Боец говорит, что военным сказали подписать бумагу, что публикации любых материалов могут осуществляться только по согласованию с руководством подразделения.

В противном случае, им угрожает уголовная ответственность.

Это видео уже набрало 1,8 миллионов просмотров.

Ранее мы писали, что украинские военные возмутились давлением на русский язык.

Война в Украине продолжается уже 431-й день. Мы следим за новостями 30 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 430-го дня войны. В Севастополе беспилотник поразил нефтебазу, пожар длился более семи часов. Спасатели завершили поисковые работы на многоэтажке в Умани после ракетного обстрела. Погибли 23 человека, среди них шестеро детей. Куратор "Вагнер" Пригожин сделал ряд противоречивых заявлений о ситуации внутри ВС России.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как украинцы поступают в вузы ради отсрочки от мобилизации.