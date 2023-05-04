В Киеве к 10 годам тюрьмы приговорен клофелинщик, действия которого привели к смерти человека.

Об этом сообщает в Фейсбуке Киевская городская прокуратура.

Прокурор в суде доказал, что ранее судимый 36-летний уроженец Днепра в течение января – февраля 2020 года, находясь на территории Деснянского района столицы, знакомился с потерпевшими и во время совместного употребления алкоголя подмешивал в их напитки сильнодействующее психотропное вещество. В результате потерпевшие теряли сознание, а преступник завладевал их ценным имуществом. Один из потерпевших после рокового знакомства с клофелинщиком не пришел в сознание и скончался.

В ходе обысков по месту жительства обвиняемого правоохранители изъяли вещи потерпевших.

Деснянский районный суд Киева признал злоумышленника виновным в совершении правонарушений по статье о разбойном нападении, краже и убийстве по неосторожности (ч. 2 ст. 185, ч. 4 ст. .1 ст.119 УК Украины) и приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

После оглашения приговора обвиняемый был взят под стражу в зале судебного заседания.

Ранее мы рассказывали, как клофелинщик в Киеве предложил приехавшему на заработки выпить за рождение ребенка, а затем ограбил его.

Также мы писали о полицейском, которого заподозрили в "крышевании" профессиональной воровки-клофелинщицы на вокзале Киева.