В российском городе Оренбург рухнула цепочная карусель "Вихрь". Погиб один ребенок, пострадали 20 человек, в том числе 12 детей. Три человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом пишут российские СМИ.

Предварительная причина трагедии - поломка механизма аттракциона. На видео можно отследить момент, когда вся конструкция словно подламывается.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году в парке развлечений города Мохали (штат Пенджаб в Индии) неожиданно вышел из строя популярный аттракцион "Башня свободного падения". В результате обрушения аттракциона с людьми пострадали 50 человек, 16 из них в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что в парке развлечений Planet Fun в Северной Ирландии аттракцион рухнул на людей, в результате чего пострадали шесть человек. Сорвавшиеся качели вылетели за пределы периметра, ударились о строение и упали прямо на посетителей.

А в Испании на аттракционе пострадали не менее 28 человек, среди них дети. Очевидцы сообщили, что во время движения главная опора карусели раскололась пополам и части конструкции привалили собой людей, которые катались на этом аттракционе.