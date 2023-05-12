Апелляционный трибунал восстановил членство России в Международном паралимпийском комитете (МПК).

Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР) со ссылкой на решение апелляционного трибунала.

В решении трибунал сослался на процессуальные неточности и "отсутствие доказательств" нарушений россиян.

"Апелляционный суд МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение Генеральной Ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в МПК отменяется. В качестве основания для отмены решения суд сослался на процессуальные нарушения", - говорится в сообщении.

При этом запрет на допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям остаётся в силе. Статус членства России и Беларуси будет обсуждаться 28–29 сентября на генеральной ассамблее МПК в Бахрейне.

"Безусловно, мы уважаем решение нашего независимого апелляционного трибунала, но не согласны с ним. Мы обязались вернуться к этим вопросам позже, на генассамблее этого года", – заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

Напомним, еще несколько лет назад российским паралимпийцам запретили упоминать о своем гражданстве в соцсетях.

Ранее мы писали, что сегодня исполком Международной федерации тяжелой атлетики принял решение допустить россиян и белорусов к соревнованиям в "нейтральном статусе".