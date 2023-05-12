Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение допустить россиян и белорусов к соревнованиям в "нейтральном статусе".

Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте IWF.

"Исполнительный комитет IWF принял решение одобрить и применить "рекомендации Международного олимпийского комитета для международных федераций и международных организаторов спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях". Эти условия касаются квалификационных критериев для россиян и белорусов, которых могут выступать на соревнованиях под эгидой IWF в нейтральном статусе", - уточняется в сообщении.

В то же время отмечается, что "независимые агентства будут проводить индивидуальные проверки всех спортсменов и вспомогательного персонала с российскими или белорусскими паспортами, которые намерены принять участие в соревнованиях IWF".

Напомним, ранее Международные федерации каноэ и дзюдо допустили россиян к турнирам в нейтральном статусе.

В ответ сборная Украины по дзюдо не будет участвовать в Чемпионате мира из-за допуска спортсменов из РФ и Беларуси.