Одного из старейших в мире львов в дикой природе убили пастухи.

Об этом сообщает ВВС.

19-летний лев Лункито жил в кенийском национальном парке Амбосели. В поисках пищи он отправился один в близлежащий поселок Олкелуниет и напал на домашний скот. Старого льва забили копьями насмерть пастухи из племени масаи.

Убийство льва осудили защитники природы, которые призвали местных жителей по возможности избегать такого решения ситуации.

Хотя Лункито считался самым старым львом, живущим в дикой природе. В среднем на воле львы доживают до 13 лет, в неволе многие живут дольше.

Ранее мы писали, что во время обстрелов Киевской области травмировался лев по кличке Брецель из "Центра спасения диких животных".

Также мы сообщали, что в Калифорнии усыпили знаменитого горного льва, который десять лет гулял по Голливудским холмам.