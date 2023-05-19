В Хмельницком выстроилась огромная очередь в один из сетевых секонд-хендов.

Видео очереди публикуют местные телеграм-каналы.

Обычно такие очереди образуются перед новым завозом, когда перекупщики одежды стараются попасть в магазин первыми, чтобы недорого купить ее для последующей перепродажи.

Ранее мы рассказывали, как возле станции метро "Харьковская" в Киеве покупатели устроили штурм магазина одежды секонд-хенд в день нового завоза.

Также мы писали, что полтавчане штурмовали магазин секонд-хенда, едва не растоптав охранника. События развернулись в Полтаве в микрорайоне "Алмазный".