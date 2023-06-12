SpaceX пригласила на работу 14-летнего программиста. Что о нем известно
Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX наняла на работу 14-летнего программиста Кайрана Квази.
Об этом сообщает Insider.
"Я присоединюсь к самой крутой компании на планете как инженер-программист в команде инженеров Starlink. Одна из редких компаний, которая не использует мой возраст в качестве безосновательного и устаревшего показателя зрелости и способностей", - написал Квази в соцсетях.
Сообщается, что подросток учился в инженерной школе Университета Санта-Клары и считается ее самым молодым выпускником. В возрасте двух лет он уже мог говорить полными предложениями, а в детском саду рассказывал другим детям и учителям о новостях, которые слышал по радио.
Когда Квази было 9 лет, родители обнаружили, что школьные задания слишком легкие для него, и помогли поступить ему в общественный колледж в Калифорнии. В том же году подросток сдал тест на уровень IQ лучше, чем 99,9% населения планеты.
Через несколько месяцев Квази устроился на стажировку в лабораторию Intel Labs, а в возрасте 11 лет перевелся в Университет Санта-Клары для изучения компьютерных наук и инженерии.
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