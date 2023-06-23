В последние выходные июня, 24 и 25-го числа, в Украине ожидается пасмурная, дождливая погода, а местами жаркая погода.

В Киеве даже ночью температура не будет опускаться ниже +20.

В субботу днем +29, прогнозируется до 6 мм осадков. В воскресенье осадки усилятся – ожидается более 31 мм. Сильный дождь будет сопровождаться грозой.

Скорость ветра – 7 метров в секунду.

В Одессе, где запретили купать и ловить рыбу, все выходные в ночное время +20.

Днем в субботу +29 и яркое солнце. В воскресенье +27 градусов, солнце будут сменяться тучами.

Порывы ветра – 8-10 метров в секунду.

В Харькове ночью + 17…+19 градусов.

В субботу пасмурно, но очень жарко – до +30 в тени. В воскресенье +25 и дождь.

Скорость ветра – 4-7 м\с.

Во Львове оба выходных дня будет идти дождь, но небольшой – до 0,5 мм осадков.

Ночью +14…+17, днем +18…+21.

В Днепре в субботу будет настоящая духота, до +32 градусов в тени. Не охладится город даже ночью – столбики термометров опустятся только до +22. Порывы ветра – 9 метров секунду. Без осадков.

В воскресенье днем +26 и дождь, выпадет 4,7 мм осадков. Ночью +21. Скорость ветра – 7 м\с.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на июнь, включая фронтовые территории Украины.