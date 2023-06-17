С 18 по 24 июня ожидается самая длинная по продолжительности магнитная буря этого месяца, которая будет колебаться от 3 до 4 баллов - это считается сильной интенсивностью.

Об этом сообщают ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Самым опасным днем этого периода станет 20 июня. В этот день активность колебаний будет самой высокой.

Специалисты предупреждают, что людей могут накрыть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. У метеозависимых людей может увеличиваться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время отдыха, принимать теплые травяные ванны, пить больше воды.

Ранее мы писали, что в июне в Украине ожидается переменчивая погода с колебаниями атмосферного давления и температуры. Вероятность сильной жары будет относительно низкой, а осадки будут распределены неоднородно.

Также мы сообщали, как в начале месяца столицу накрыло мощной бурей. Очевидцы публикуют видео непогоды с сильными порывами ветра, который поднимает вверх пыль и ломает деревья.