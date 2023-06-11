Львовскую область, где из-за осадков река вышла из берегов, продолжает затапливать после сильных дождей. В соцсетях публикуют видео затопленных регионов.

Пострадали Дрогобычский и Стрыйский районы. Там, среди прочего, повреждены пять мостов.

На первом видео - мост в селе Урич.

Напомним, во Львовской области подтоплены около 60 домохозяйств в поселке Сходница Дрогобычского района. Повреждены два моста в Сходнице, произошло проседание дороги в связи с подмыванием по улице Шевченко. Также с подтопленных территорий уже спасены 45 человек, из них 8 детей. В настоящее время спасательные работы продолжаются.

Ранее мы писали, что сегодня в Херсоне почти вдвое уменьшилась площадь затопленных территорий, также вода ушла из трех сёл Бериславского района - Николаевки, Львова и Ольговки.

На правом берегу подтопленными остаются 32 населенных пункта, на левом - 14. В Херсонской области эвакуировано 2699 человек, без вести пропавшими считаются 29 человек. В Николаевской области эвакуированы - 982 человека. Во Львовской области эвакуировали 45 человек.

Также уровень воды в Каховском водохранилище продолжает падать. За сутки уровень снизился более чем на метр, а с момента разрушения Каховской ГЭС - более чем на 7 метров.