В четверг, 8 июня, в Украине синоптики обещают осадки в некоторых регионах, местами с грозами. Также возможны порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, местами в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, днем ​​в западных областях местами возможны порывы до 15-18 м/с, сообщают синоптики.

Температура воздуха ночью 12-17°, днем 23-28°, на западе и севере страны 19-24°. На высокогорье Карпат ночью 7-12°, днем ​​13-18°.

Напомним, в июне в Украине ожидается переменчивая погода с колебаниями атмосферного давления и температуры. Вероятность сильной жары будет относительно низкой, а осадки будут распределены неоднородно.

Ранее мы писали, что климатологи сообщают, что этот год может стать самым жарким в истории. Температуры, вызванные явлением Эль-Ниньо, могут ухудшить последствия изменения климата, которые уже ощущают страны, включая сильные волны зноя, засухи и лесные пожары. Кроме того, последние восемь лет были самыми жаркими в мире за всю историю наблюдений, что свидетельствует о долгосрочной тенденции к потеплению, вызванной выбросами парниковых газов.