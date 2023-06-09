В субботу, 10 июня, в Украине ожидается до +30 градусов. В ряде регионов возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра Украину ожидает переменная облачность. В западных, северных областях и в Крыму днем, а также в Винницкой, Херсонской и Запорожской областях возможны кратковременные дожди и грозы. На остальной территории страны осадки не ожидаются.

Ночью температура будет колебаться в диапазоне 14-19°C, а днем ожидается от 23 до 28°C. В центральных, Одесской и Николаевской областях температура может достигать 30°C, а в западных областях и на Крымском полуострове - от 19 до 24°C. В горах Карпат ночью столбики термометров покажут 8-13°C, а днем ожидается 14-19°C.

Ветер будет восточным, северо-восточным со скоростью 7-12 м/с, в западных регионах местами могут наблюдаться порывы до 15-20 м/с.

В Киеве и его окрестностях также ожидается переменная облачность. Ночью не предвидится значительных осадков, однако днем возможен кратковременный дождь с грозой. Температура в столице ночью будет колебаться в пределах 16-18°C, а днем ожидается 25-27°C. В области ночью столбики термометров покажут 14-19°C, а днем температура составит 23-28°C. Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 7-12 м/с.

В июне этого года средняя месячная температура в Украине ожидается в диапазоне от +18 до +23°C, а в горных районах будет держаться в пределах +15...+19°C. Эти показатели на 1-1,5 градуса выше среднего значения для этого времени года.

Напомним, в конце мая в Украине были обесточены некоторые населенные пункты из-за непогоды и обстрелов.