Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в субботу, 10 июня. Штормовое предупреждение объявлено в ряде западных областей.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

10 июня в западных областях будет гроза, объявлен первый уровень опасности, желтый. Штормовое предупреждение в ряде областей Украины на западе и севере. Среди них: Ровненская, Волынская, Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновецкая, Тернопольская, Хмельницкая, Житомирская, Черниговская, Киевская, Сумская.

Напомним, I уровень обозначает потенциально опасные погодные условия для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий.

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