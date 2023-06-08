Украинский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды по Украине на пятницу, 9 июня. По всей стране ожидается теплая летняя погода, однако местами вероятны дожди и грозы.

Карта погоды появилась в Фейсбуке центра.

По данным синоптиков, в пятницу будет облачно с прояснениями. В западных, а днем местами и северных областях кратковременные дожди, грозы. В Карпатах и на Закарпатье днем местами значительный дождь. В западных областях из-за гроз объявлен I, желтый уровень опасности. На остальной территории без осадков.

Ветер ожидается преимущественно восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части днем иногда порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +12...+17°, днем +24...+29. На западе страны и в Крыму +21...+26, в Карпатах ночью +8...+13°, днем +13...+18°.

В Киевской области 9 июня будет тоже облачно с прояснениями, но без осадков. Лишь местами по области днем вероятны кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +12...+17°, днем +24...+29°. В Киеве ночью +15...+17°, днем +27...+29°.

9-10 июня в Украине (кроме Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей и Крыма, а 9 июня - Луганской, Донецкой и Запорожской областей) будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

9 июня на Днепре ниже Каховской ГЭС будет держаться значительное затопление территорий. В Херсоне, в Каховмком, Херсонском, Бериславском и Скадовском районах Херсонской области III уровень опасности - красный.

9 июня на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды на 0,3-1,5 м над текущим, но без негативных последствий.

9 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) и реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды на 0,2-1,5 м над текущим, тоже без негативных последствий.

Между тем Херсонская область продолжает страдать от подтопления после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Тысячи людей в регионе эвакуируют.

А в Канаде бушуют масштабные лесные пожары. Дым от них накрыл Нью-Йорк.