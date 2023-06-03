В Украине в воскресенье, 4 июня, будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный. Скорость ветра составит 5-10 м/с, а ночью на юго-востоке страны местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

Температура ночью будет колебаться в пределах 4-9°, в южных, юго-восточных областях и Закарпатье ожидается 9-14°. Днем температура поднимется до 17-22°, а на юге и в Закарпатье может достигать 25°.

В Киевской области завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет северо-восточного направления, около 5-10 м/с.

Температура ночью варьируется от 4 до 9°, а днем ожидается от 17 до 22°. В Киеве ночью температура будет колебаться в пределах 7-9°, а днем можно ожидать 18-20°.

Как писала "Страна", Киев во второй день лета накрыла мощная буря, в нескольких районах произошли аварийные отключения света: в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Оболонском.

Ранее мы приводили прогноз синоптика для Украины на весь июнь. Синоптики обещали подтопления, грозы и пожары.