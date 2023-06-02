В субботу, 3 июня, в Украине ожидается переменная погода с кратковременными дождями и грозами в разных регионах, за исключением западных и северных областей. Ветер будет сначала юго-западным, а затем поменяется на северо-западный, скорость 7-12 м/с. Во время гроз возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью составит +6...+11 °C в западных и северных областях, и +12...+17 °C на остальной территории. Днем ожидается от +17 до +22 °C в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях, и от +23 до +28°C в остальных регионах.

В горных районах Карпат температура будет колебаться от +3 до +8 °C.

В Киевской области 3 июня будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается кратковременный дождь, а днем осадки не предвидятся. Ветер северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составит +6...+11 °C, а днем ожидается от +17 до +22°C.

В самом Киеве ночью температура будет колебаться от +9 до +11°C, а днем ожидается от +18 до +20°C.

Как писала "Страна", Киев во второй день лета накрыла мощная буря, в нескольких районах произошли аварийные отключения света: в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Оболонском.

Ранее мы приводили прогноз синоптика для Украины на весь июнь. Синоптики обещали подтопления, грозы и пожары.