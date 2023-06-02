В Киеве и области в результате ночных обстрелов РФ была повреждена энергосистема и отключались линии электропередач.

Об этом сообщает компания "Укрэнерго" на своей странице в Facebook

По данным компании, сейчас система работает стабильно и дефицита электроэнергии нет.

Также в Донецкой области РФ ударила по объекту генерации, из-за чего была обесточена шахта. Кроме того, без энергоснабжения остались восемь населенных пунктов.

Ранее мы писали, что на днях в Украине были обесточены некоторые населенные пункты из-за непогоды и обстрелов.

Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.