Американская певица Мадонна, госпитализированная в реанимацию с тяжелой бактериальной инфекцией, уже выписана из больницы.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Близкий к ситуации источник сообщил, что 64-летнюю певицу перевезли в ее дом в Нью-Йорке на частной машине скорой помощи.

"Она в порядке", - сказал информатор.

Напомним, накануне менеджер американской поп-звезды Гай Осири сообщил, что из-за болезни Мадонна отменила концертный тур, посвящённый 40-летию своей музыкальной карьеры.

64-летняя хитмейкер должна была начать североамериканский этап своего мирового турне "Celebration" в ознаменование 40-летия своей музыкальной карьеры в Ванкувере (Канада) 15 июля.

Выступления включали два шоу в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке в августе, а также в Лос-Анджелесе, Майами, Лас-Вегасе и Чикаго.

Напомним, в 2020 году Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом.

Ранее мы рассказывали, что Мадонна съела украинский флаг и сняла этот процесс на видео.

На кадрах певица жует украинский флаг и выплевывает его, после чего использует фильтр, благодаря которому у нее на лбу вырастают сатанинские рога.