Певицу Мадонну выписали из больницы. На частной скорой ее отвезли домой в Нью-Йорк - CNN
Американская певица Мадонна, госпитализированная в реанимацию с тяжелой бактериальной инфекцией, уже выписана из больницы.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Близкий к ситуации источник сообщил, что 64-летнюю певицу перевезли в ее дом в Нью-Йорке на частной машине скорой помощи.
"Она в порядке", - сказал информатор.
Напомним, накануне менеджер американской поп-звезды Гай Осири сообщил, что из-за болезни Мадонна отменила концертный тур, посвящённый 40-летию своей музыкальной карьеры.
64-летняя хитмейкер должна была начать североамериканский этап своего мирового турне "Celebration" в ознаменование 40-летия своей музыкальной карьеры в Ванкувере (Канада) 15 июля.
Выступления включали два шоу в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке в августе, а также в Лос-Анджелесе, Майами, Лас-Вегасе и Чикаго.
Напомним, в 2020 году Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом.
Ранее мы рассказывали, что Мадонна съела украинский флаг и сняла этот процесс на видео.
На кадрах певица жует украинский флаг и выплевывает его, после чего использует фильтр, благодаря которому у нее на лбу вырастают сатанинские рога.