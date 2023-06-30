Сын Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей квартиры в Москве.

Об этом пишут российский паблики.

По их информации, Николая экстренно госпитализировали с переломом бедра и костей таза. Его срочно прооперировали.

Актер сказал, что выпал из окна случайно.

По словам соседей, Ефремов-младший выпал из окна третьего этажа. Также они рассказали, что он злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Полиция проводит проверку.

Николай - сын Михаила Ефремова и Евгении Добровольской. Он был участником группы "Непоседы", снялся в ряде фильмов, таких как "Книга мастеров", "Духless", а также сериалах.

Напомним, Михаил Ефремов был приговорен в 2020 году к 7,5 года колонии за гибель человека в ДТП. Актер стал виновником ДТП, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. В момент аварии Ефремов находился за рулем в наркотическом и алкогольном опьянении.

Сейчас Ефремов-старший находится в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. В конце января этого года он попросил заменить ему колонию принудительными работами.

В феврале 2021 года вышел сериал-пророчество с Михаилом Ефремовым, герой которого тоже совершил смертельное ДТП.