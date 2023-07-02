В воскресенье, 2 июля, в Украине продолжается 494-й день войны с Россией.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

2 июля

10:45 Войска РФ продолжают обстреливать Донецкую область. В результате российских обстрелов три человека получили ранения, один - погиб.

Россияне сбросили две авиабомбы по Торецку: повреждены 5 многоэтажек, школа и центр реабилитации.

Под Часов Яром повреждены многоэтажки и промышленное здание, сообщили власти Донецкой области.

09:57 В Украине официально прокомментировали бои у Антоновского моста под Херсоном, о которых уже несколько дней пишут российские паблики.

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк призвала к "информационной тишине" и заявила, что идет "мощная боевая работа" с акцентом на контрбатарейной борьбе через Днепр.

"В данное время продолжается мощная боевая работа, в частности акцент все-таки на контрбатарейной борьбе, потому что особенности линии фронта в нашей зоне ответственности в том, что она пролегает по реке Днепр. При этом ее русло несколько деформировано в результате катастрофы, которую создали рашисты, подорвав Каховскую дамбу. И очень осложнена эта боевая работа", – сказала Гуменюк.

09:46 Отказ принять Украину в НАТО будет "самоубийством" для Европы, поскольку это заложит основы для новой войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Кулеба, пишет Politico.

"После окончания войны для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО, потому что это будет означать, что вариант … войны останется открытым", - сказал министр.

"Единственный способ закрыть дверь для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом - это принять Украину в НАТО, потому что Россия не посмеет повторить этот опыт снова", - заявил Кулеба.

09:30 В ночь на 2 июля россияне атаковали Украину "Шахедами" и тремя крылатыми ракетами "Калибр". Все цели были уничтожены, сообщают Воздушные силы.



09:00 Ночью войска РФ атаковали Киевскую область БПЛА, все были сбиты силами ПВО. В результате падения обломков повреждены частные дома, ранения получил один человек.

"Мужчина получил ранение ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь", - сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

08:39 Россия вряд ли решится на радиационный инцидент на Запорожской АЭС, считает "Институт изучения войны" (США).

О намерении РФ устроить теракт на станции говорят украинские власти.

"Россия не сможет контролировать последствия этого инцидента, что снизит способность России действовать и управлять на оккупированном юге Украины", - считают эксперты "Института".

ISW полагает, что последствия радиологического инцидента в настоящее время "перевешивают любые выгоды для российских сил".

При этом Россия, вероятно, будет использовать такую угрозу "для сдерживания украинских контрнаступательных действий и ослабления поддержки западной военной помощи Украине".

07:55 В Украине утром масштабная тревога, сообщают о ракетной опасности.

"Зафиксирован вылет Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области России", - пишут в Воздушных силах ВСУ.

07:50 Сегодня ночью Киев атаковали с помощью беспилотников типа "Шахед". Все БПЛА были уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает КГВА.

"Очередная воздушная атака противника на Киев. На этот раз враг применил БПЛА, по предварительной информации – барражирующие боеприпасы "Shahed". Это первая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и за последние 12 дней", - сообщил руководитель городской военной администрации Сергей Попко.