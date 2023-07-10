В российской Тюмени на пляж, где загорали и купались люди, внезапно выехал танк.

Соответствующее видео распространилось в Telegram-каналах.

В администрации Тюмени заявили, что земля в районе озера принадлежит минобороны РФ - там находится военное училище и купаться гражданским в этой части озера запрещено.

Танк, как сказали в администрации, проехал "для того, чтобы проложить дорогу в преддверии предстоящих учений и людей не задел".

Ранее мы публиковали видео, как на киевском пляже в воду идет спецназ с оружием. Сообщалось, что военнослужащие проводили маневры в рамках учений.

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