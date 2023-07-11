В подмосковной Электростали молодому человеку сняли ножом скальп из-за зеленого ирокеза.

Об этом сообщает управление МВД Подмосковья.

Один из нападавших задержан. Им оказался житель Коми 1999 года рождения. Сейчас полицейские разыскивают второго нападавшего.

Нападение произошло вечером 9 июля. В дежурную часть управления МВД России по городскому округу Электросталь поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен гражданин с телесными повреждениями.

Полицейскими предварительно установлено, что у одного из домов на улице Спортивной между тремя гражданами произошел конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. В результате инцидента пострадавший был госпитализирован, нападавшие скрылись.

Российские паблики сообщают подробности инцидента.

"Около бассейна "Кристалл" 19-летний Юрий М. попросил у группы незнакомых мужчин сигарету. В ответ в адрес молодого человека посыпались унижения и оскорбления из-за цвета и формы прически. Словесная перепалка переросла в конфликт. Приятели, с которыми был Юрий, сбежали, и он остался один против нескольких мужчин. Они обездвижили Юрия, после чего срезали ирокез с головы ножом, зацепив часть кожи. После содеянного мужчины скрылись", - пишут местные Telegram-каналы.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве мужчина лишился скальпа после поездки в маршрутке на Оболони.

А несколько лет назад голливудского сценариста и автора комиксов признали виновным в зверском убийстве украинки. Мужчина снял с нее скальп и отрезал ухо.