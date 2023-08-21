Сегодня наступила предпоследняя неделя августа. Несмотря на то, что лето подходит к концу, жара не отступает. Предлагаем вниманию читателей прогноз погоды в крупных городах Украины с 21 по 27 августа 2023 года.

В Киеве самым жарким днем недели будет понедельник с +32 градусами. В остальные дни воздух будет прогреваться в пределах +27...31 днем и +18...20 ночью. Осадков не прогнозируется.

В Харькове, ожидают синоптики, дождь с грозой возможем в понедельник. Со вторника со воскресенье на небе будет яркое солнце, в среднем +28 градусов в дневное время и +17 в ночное. Исключение - четверг, когда "похолодает" до +24 и +14 ночью.

В Одессе в начале недели буквально тропическая жара - ни тучки и +35. В остальные дни +27...+32 днем, +20...+23 ночью. Дождь синоптики не обещают.

В Днепре с понедельника по пятницу солнечно, +26...+32 днем, +17...+22 ночью. В субботу и воскресенье прогнозируется дождь, но 30-градусную жару он не собьет.

Во Львове обычно температура чуть ниже, чем в центре и на юге-востоке, но не этой неделе. Днем +25...+31, ночью +15...+19. Дождь в четверг, пятницу и субботу.

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