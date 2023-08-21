Глава футбольной федерации Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку национальной сборной после победы на чемпионате мира.

Соответствующее видео распространилось в сети.

Сама футболистка на вопрос журналистов о произошедшем рассмеялась и сказала, что Рубиалес плохо целуется.

Но министр равенства назвала инцидент сексуальным насилием и призвала к ответственности.

А министр культуры и спорта потребовал от Рубиалеса извинений и назвал такое поведение неприемлемым.

Позже функционер официально извинился. Он заявил, что совершил ошибку, но сделал это без злого умысла и на эмоциях.

Ранее сообщалось, что аргентинского депутата отправили в отставку из-за его поцелуев в грудь девушки во время онлайн-сессии.

Также мы писали, что во время мероприятия в Индии 87-летний духовный лидер Далай-лама поцеловал маленького мальчика и попросил "пососать его язык". Позже Далай-лама принес официальные извинения, а в заявлении его представителей говорилось, что он приносит извинения мальчику, его семье, а также людям по всему миру "за ущерб, который могли нанести его слова".