В Сети появилась информация, что известный футболист Икер Касильяс якобы совершил каминг-аут: бывший вратарь мадридского "Реала" и экс-капитан сборной Испании признался, что он гей.

Пост в Twitter с заявлением Касильяса был опубликован в СМИ.

"Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей. Всем счастливого воскресенья", - говорилось в сообщении.

На твит Касильяса даже ответил экс-защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль.

В комментариях он намекнул на то, что состоит в отношениях с Икером: "Пора рассказать о нас, Икер".

Однако позже твит голкипера был удален, а Касильяс опубликовал опровержение своего "каминг-аута" и заявил, что его аккаунт в соцсети был взломан. Кроме того, легенда "Реала" извинился перед сообществом ЛГБТ.

"Взломан аккаунт. К счастью, все в порядке. Извиняюсь перед всеми моими подписчиками. И, конечно же, еще больше извинений перед ЛГБТ-сообществом", - говорится в сообщении.

Известно, что в прошлом году Икер Касильяс разошелся с испанской журналисткой Сарой Карбонеро. Их отношения продолжались более 10 лет. У пары двое мальчиков.

У Пуйоля также двое детей, но девочек от модели с Ванессы Лоренцо, с которой он так и не расписался за десять лет отношений. Как и его партнер по обороне Пике с Шакирой.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден сообщил, что в его администрации представителей ЛГБТ больше, чем во всех предыдущих, вместе взятых.

Также "Страна" сообщала, что совершивший каминг-аут украинский певец Melovin признался, что встречается с девушкой.