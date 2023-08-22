В дыхательных путях пациентов клиник врачи находят разные неожиданные предметы. Так, у одной львовянки в правом нижне-щеточном бронхе обнаружилась часть зуба, которая попала туда в июле 2022 года. Вытащить зуб медики смогли только в марте.

Об этом сообщается в Фейсбуке Центра легочного здоровья.

В марте амбулаторно-поликлиническое отделение Центра легочного здоровья обратилась молодая женщина с жалобами на постоянный изнурительный кашель, порой доводивший ее до рвоты. Врач-пульмонолог, осмотрев пациентку, направила ее на рентген-исследование. Стоит заметить, что в течение времени, пока женщину мучил кашель, она обращалась за помощью к другим медикам, но поскольку накануне она родила и вскармливала ребенка грудью, рентген-обследование ей не проводили.

Рентгене выявил зуб в бронхе. Как оказалось, во время родов, проходивших путем кесарева сечения и экстренной интубации, часть зуба пациентки была повреждена и попала в дыхательные пути. Специалисты эндоскопического кабинета Центра легочного здоровья под местной анестезией удалили постороннее тело с помощью эндоскопической корзинки.

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