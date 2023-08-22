Детёныш жирафа без пятен появился на свет в одном из зоопарков американского штата Теннесси, став единственным представителем своего вида с подобным окрасом.

Об этом пишет издание CTV news.

Это маленькое чудо без пятен родилось на свет 31 июля в зоопарке Брайта, частном учреждении в Лаймстоуне, и в этом месяце дебютировала своим появлением в смотровом вольере.

Новенькая — сетчатый жираф, один из четырёх видов существующих жирафов. Слово "сетчатый" описывает узор многоугольных коричневых пятен на шкуре животного, разделённых прожилками кремово-белого цвета. Такой окрас служит в первую очередь камуфляжем в саваннах северной Кении, где эти жирафы обитают. В зоопарке заявили, что она может быть "единственным сетчатым жирафом без пятен, живущим где-либо на планете" (последним жирафом без пятен в неволе, вероятнее всего, был самец, родившийся в токийском зоопарке Уэно в 1972 году, сообщает CBS News.)

Малышка составила новое пополнение жирафятника Брайта вслед за другим детенышем жирафа, родившимся несколько недель назад. В зоопарке говорят, что она "просто цветёт" под присмотром своей внимательной матери и персонала. Осталось только дать ей имя, за которое желающие смогут проголосовать в День труда, который отмечается в штате. Среди четырёх предлагаемых вариантов есть имя "Кипики", что на африканском языке суахили означает "уникальный" — подходящее имя для столь редкого ребёнка.

Основатель зоопарка Тони Брайт сказал, что недельный теленок привлекает "столь необходимое внимание" к сохранению популяции сетчатых жирафов в дикой природе, которых осталось около 16 000, что на 50 процентов меньше, чем за последние три с половиной десятилетия, когда в Африке их проживало около 36 000.

Перед этим мы сообщали, что единственному в мире белому жирафу установили электронный маячок, чтобы охранять его со спутника.

Мы также публиковали фото родившегося под Киевом детёныша жирафа по кличке Микеле.