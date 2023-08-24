Япония начала сброс в океан очищенной радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения ядерных реакторов атомной станции "Фукусима-1".

Воду будут смешивать с обычной водой в соотношении 1 к 40 и сливать в океан в течение 17 дней.

Власти Японии заявляют, что приняты все меры безопасности, вода полностью очищена от всех тяжелых элементов, кроме трития, от которого невозможно избавиться. Поэтому его планируют разбавлять до минимальных показателей.

Японские власти говорят, что весь процесс слива воды займет как минимум 30 лет - ежегодно по 60 тысяч тонн.

Общий объем накопленной на станции воды - 1 млн 340 тысяч тонн. На каждую тонну очищенной воды добавляется 1 200 тонн морской. Отфильтрованные высокорадиоактивные остатки останутся на суше.

Этот план одобрило МАГАТЭ, но против выступали как сами японцы, так и ряд других стран. Японию обвиняют в занижении уровня радиации в утилизируемой воде.

Китай уже заявил, что приостанавливает импорт морепродуктов из Японии.

Японцы же намерены сегодня выловить первую партии рыбы в радиусе 10 км от места сброса, чтобы проверить ее на предмет выявления вредных элементов. Результаты объявят в субботу, 26 августа.

Напомним, в апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

США, в отличии от Китая и Южной Кореи, поддержали решение правительства Японии.