СБУ завела дело против российского журналиста-эмигранта Аркадия Бабченко, который после Майдана жил в Украине и чье убийство СБУ инсценировало в 2018 году.

Об этом сообщил сам Бабченко в своем телеграм-канале.

По словам журналиста, ориентировка на его задержание висит в базе пограничников.

"На каких основаниях возбуждено уголовное дело – я не знаю. Да мне и не интересно. Собственно говоря, может быть только одно - @уесосил Бубочку. Никаких других вариантов быть просто не может. Я знал, что это произойдет. Но до последнего не верил. Не хотел верить", - пишет Бабченко.

Кого он называет "Бубочкой", из поста неясно. Но ранее Бабченко в своих постах критиковал Владимира Зеленского.

"Теперь у него Зеленский - сильный (аааа!!!) и смелый лидер. Ну, слабоумие и отвага, есть такое", - так, например, он комментировал высказывание американского дипломата Майкла Макфола об украинском президенте.

Бабченко считает, что Украина его предала, и уверен, что в случае задержания еще и экстрадирует в РФ.

"Что меня экстардируют в Мордор - ни на секунду не сомневаюсь. Гражданин России? Ну так и @издуй. Для меня это крушение. Всех планов. Всех мыслей. Всех надежд. Все эти годы я свое будущее ассоциировал с Украиной", - написал Бабченко.

Он также заявил, что теперь проект "Украина" для него закрыт.

"Зеленский у власти еще как минимум пять лет. Итого - десять. Государственности нет. Это уже понятно. Соответственно, въезд мне закрыт. Через десять лет не возвращаются. Никто. Никогда. Никуда. Проект "Украина" в отношении меня закрыт. Закрыл его не я", - высказался российский журналист.

Ранее мы подробно рассказывали, как смерть Бабченко инсценировала СБУ, чтобы, по словам правоохранителей, накрыть целую сеть агентов Кремля, задумавших убить не только Бабченко, но и других журналистов, блогеров и политологов.

В последнее время Бабченко живет в Прибалтике. В июле в Эстонии полиция задержала журналиста за то, что он забросал яйцами стену посольства РФ.