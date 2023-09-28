На Волыни местная жительница нашла в лесу огромный гриб-дождевик.

Об этом удачливая женщина рассказала в соцсетях - в сообществе "Грибники Волыни" - и поделилась фото находки.

Волынянка добавила, что этот гриб имеет много названий: calvatia gigantea, гигантский дождевик, лангермания, головач. Также женщина поделилась кратким рецептом приготовления блюда из гриба.

"Очень вкусный, пожарить в муке и протушить в сметане, как филе курицы", – рассказала она.

Женщина отметила, что нашла дождевик в лесу ближе к селу Муравище, а также сообщила, что ее находка чуть меньше 12-килограммового такого же гриба, найденного в Украине в 2001 году.

"Рекордсмен Украины - дождевик гигантский весом 12 килограммов - найден в Любешевском районе Волынской области возле с. Березная Воля 16 сентября 2001 года (мой немного меньше)", – пояснила она.

Отметим, что дождевик (головач гигантский (лат. Calvatia gigantea) - вид грибов из рода Головач (Calvatia) семейства Шампиньоновые (Agaricaceae). Такие грибы можно есть даже сырыми.

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