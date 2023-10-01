С 1 октября 2023 года украинцев ждет ряд изменений. Наиболее нашумевшее новшество - воинский учет для женщин-медиков.

Изменится дата празднования Дня защитников и защитниц, вступят в силу новые ПДД и штрафы за их нарушение, одной категории пенсионеров увеличат выплаты.

Будут понижены штрафы для некоторых ФЛП за работу без РРО, НКРЭКУ подход в начислении платы за распределение газа, стрелки часов нужно будет переводить на зимнее время.

Подробнее обо всем - в материале "Страны".

Воинский учет для женщин

С 1 октября 2023 года женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны будут стать на воинский учет.

Как заявили в Сухопутных войсках ВСУ, на воинский учет будут обязаны стать все женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет.

Из уст представителей власти в разное время поступали разные данные относительно того, смогут ли ставшие на воинский учет украинки выезжать из страны или нет.

На этой неделе Минздрав и Госпогранслужба заявили, что запрет на выезд для военнобязанных женщин, связанных с медициной, вводиться не будет. Также на границе не будут требовать справку о постановке на учет.

"Каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать государственную границу независимо от того, находится она на военном учете или нет (ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц, занимающих определенные должности)", - говорится в сообщении Минздрава.

Как будет проходить воинский учет, могут ли мобилизовать женщин, есть ли отсрочки, что делать беременным - ответы на эти и другие важные вопросы - в нашей публикации.

1 октября - День защитников и защитниц Украины

В Украине впервые отмечают День защитников и защитниц в новую дату - 1 октября.

Ранее праздник приходился на 14 октября и совпадал с православным днём Покрова Пресвятой Богородицы. Но после перехода на григорианский календарь Покров "сместился" на 1 октября.

На новый календарь перешла ПЦУ, а также власть в случае отдельных праздников (например, Рождества, за которым официально оставили только 25 декабря).

УПЦ остаётся на старом, юлианском календаре и отмечает Покров 14 октября.

Изменения ПДД и штрафы для водителей

С 1 октября вступает в силу обязанность включать ближний свет фар за городом в светлое время суток. В случае несоблюдения водителю грозит штраф в размере от 425 до 510 гривен.

Также с 1 октября до 1 мая прекращается действие разрешения на повышение скорости до 80 км/ч на некоторых дорогах в Киеве:

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

ул. Саперно-Слободская (после разворота на ул. Н. Гринченко до Южного моста);

просп. Н. Бажана от Южного мостового перехода до Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади до Днепровской Набережной);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

Автодорога Р-69 (от ресторана Яхта Киев (ул. Богатырская, 26-А) до границы Киева за исключением участка возле светофора.

Штрафы за превышение скорости зависят от фактической скорости и от того, была ли вызвана авария:

за превышение скорости более чем на 20 км/ч уплачивается 340 гривен,

более чем на 50 км/ч — 1700 гривен,

превышение скорости, которое привело к созданию аварийной ситуации — 3400 гривен с последующей возможностью лишения прав.

Кому повысят пенсии

В октябре повышение пенсий планируется для украинцев, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет. Им будут установлены доплаты в сумме от 300 до 570 грн ежемесячно.

Снижение штрафов для бизнеса

С 1 октября будут уменьшены штрафы для ФЛП за продажу товаров и услуг без использования кассовых аппаратов РРО.

Норма не касается тех зарегистрированных плательщиков налога на добавленную стоимость, которые осуществляют деятельность по продаже:

подакцизных товаров,

технически сложных бытовых товаров,

товаров, подлежащих гарантийному ремонту,

лекарственных средств,

изделий медицинского назначения,

ювелирных изделий,

бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

Новый подход в начислении платы за распределение газа

НКРЭКУ с 1 октября 2023 года меняет подход к определению минимального размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей, которым газоснабжение прекращено полностью или частично.

Как объяснили специалисты, теперь при определении минимальных объемов годовой заказанной мощности будет учитываться исключительно функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано.



В качестве примера Нацкомиссия привела изменение платежа за распределение природного газа для бытового потребителя с комплексным потреблением в Черновицкой области с опломбированным оборудованием (отопительный прибор и водонагреватель) и минимальными объемами потребления в предыдущем газовом году.

Переход на зимнее время

В октябре Украина перейдет на зимнее время. Стрелки часов надо будет перевести на один час назад.

Переход запланировать в 4 утра, в ночь с 29 (суббота) на 30 (воскресенье) октября.