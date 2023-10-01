Австралиец Кайл Хили после 33 дней в искусственной коме очнулся всего за несколько часов до того, как его систему жизнеобеспечения должны были отключить.

Об этом сообщает портал Yahoo News.

У Хили диагностировали чрезвычайно редкое наследственное заболевание - болезнь Брутона. При ней в организме вырабатывается недостаточное количество иммунных молекул иммуноглобулинов. В таком состоянии человек может умереть почти в любой момент из‑за незначительной инфекции.

Когда 36-летний Кайл внезапно потерял сознание и перестал дышать, его ввели в искусственную кому, в которой он пробыл 33 дня. Врачи сказали его близким приготовиться к тому, что Хили, вероятно, умрет. Через некоторое время они заявили, что будут отключать его от системы жизнеобеспечения, если пациент не отреагирует на окружающий мир в течение 48 часов.

"Каким-то чудесным образом он не просто отреагировал, он шокировал всех нас, проснувшись полностью, с открытыми глазами, вдыхая воздух собственными лёгкими. У него оставалось лишь несколько часов, прежде чем с ним попрощались бы", - рассказала близкая подруга Кайла Хили по имени Эрин.

Тем не менее сейчас жизнь мужчины остается в опасности, он до сих пор находится в больнице. Жена Кайла Джоди отметила, что её муж "изо всех сил старается быть позитивным и максимально использовать время, которое у него есть, и жить полной жизнью".

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