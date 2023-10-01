В Австралии фермер в поставленном им для хищников капкане нашел животное, считавшееся вымершим около 140 лет назад. Это тигровый кволл или крапчатая сумчатая куница, которую в последний раз видели в штате Южная Австралия в 1880-х годах.

Об этом сообщает журнал Newsweek.

Фермер Пао Лин Цай поставил капкан на хищников, уничтожавших его цыплят. Однако вместо лисицы или кошки в него попалось никогда не виденное мужчиной животное.

"Я ожидал найти кошку, но вместо этого нашел это маленькое животное. Это было невероятно. Я понятия не имел, что это такое", - сказал Пао местным журналистам.

По словам Службы национальных парков и дикой природы австралийского побережья Лаймстоун, этот вид считался вымершим в Южной Австралии, о нем не было никаких официальных записей на протяжении более чем ста лет.

Тигровые кволлы считались вымершими в Южной Австралии, а в других регионах Зеленого континента значатся в списках исчезающих видов. В юго-восточной части страны сохранилась небольшая их популяция. Согласно данным Красного списка Международного союза охраны природы и природных ресурсов, этот вид считается "почти под угрозой". В мире осталось около пяти тысяч особей животных.

Вес кволлы составляет 2-3 килограмма. Зверь считается крупнейшими сумчатым хищником на континенте.

Куницы питаются ящерицами, змеями, дичью, небольшими грызунами и другими сумчатыми, такими как вомбатовые и кенкуру-валлаби. Иногда даже нападают на крупных животных, например кенгуру, собак-динго и крупный рогатый скот.

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