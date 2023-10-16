Донецкий "Шахтер" официально объявил о прекращении действия контракта с главным тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с наставником клуб покидает и тренерский штаб. Возглавил команду спортивный директор клуба Дарио Срна.

Об этом сообщается на официальном сайте донецкого футбольного клуба.

Дарио Срна будет готовить "Шахтер" к следующим матчам как исполняющий обязанности главного тренера.

41-летний Срна является легендой "Шахтера" и сборной Хорватии. Он завершил игровую карьеру в 2019 году, а с 2020-го года работал спортивным директором донецкого клуба.

54-летний нидерландец Патрик ван Леувен возглавлял горняков с июля 2023 года. За это время команда провела 12 официальных матчей. Ван Леувен сменил на должности наставника "Шахтера" Игора Йовичевича, который был уволен в межсезонье.

В нынешнем сезоне УПЛ "Шахтер" одержал пять побед, три раза сыграл вничью и один раз проиграл. В Лиге чемпионов у "горняков" одна победа и одно поражение.

Напомним, в конце мая донецкий "Шахтер" стал чемпионом Украины в 14-й раз.

Также мы писали, что "Шахтер" больше не может проводить еврокубковые матчи на стадионе "Легии" в Варшаве из-за участия польского клуба в квалификационных матчах Лиги конференций.

Домашней ареной "горняков" в европейских кубках стал немецкий Гамбург.