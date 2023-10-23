Бывший глава фракции "Партии регионов" Александр Ефремов уехал в Москву.

Об этом пишут авторы проекта "Схемы".

В Украине экс-"регионала" обвиняют по нескольким статьям, в том числе о госизмене. В 2019 году Ефремова отправили под домашний арест после трех лет пребывания в СИЗО Старобельска. Потом его оставили под личным обязательством на два месяца, которое впоследствии не продлили. И он оказался вообще без меры пресечения.

Это дало ему возможность уехать через Словакию в РФ после начала вторжения, утверждают журналисты.

В Москве он, как утверждают "Схемы", зарегистрировался в элитных апартаментах площадью около 650 квадратных метров в жилом комплексе "Триумф-Палас", которые записаны на его сына Игоря.

"Схемы" дозвонились Ефремову на его российский номер, и бывший политик сказал, что у него "не входит в планы давать сейчас какие-то интервью".

В Офисе генпрокурора сообщили, что в отношении Ефремова нет меры пресечения и он не находится в розыске.

Старобельск, где слушалось дело Ефремова, в марте 2022 был захвачен россиянами. Теперь местный суд должен каким-то образом передать материалы дела в Днепропетровскую область.

После перевода Ефрефома под домашний арест мы разбирались, почему его отпустили из СИЗО.

Мы также сообщали, что вскоре после этого Печерский суд закрыл уголовное производство по обвинению бывших нардепов Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна в голосовании за так называемые диктаторские законы или законы 16 января.