В Кременчуге мужчина пришел в гости к знакомому и украл у него собаку породы такса. Злоумышленника задержали, а дело передали в суд.

Об этом пишут местные издания.

В публикации говорится, что в Кременчугском районном суде состоялось рассмотрение дела по обвинению Андрея К., совершившего кражу в условиях военного положения.

Согласно материалам дела, обвиняемый родился в Республике Коми, но он гражданин Украины, имеет среднее образование, работает электросварщиком, женат и воспитывает троих детей. Ранее он преступлений не совершал. Однако 8 июля Андрей был в гостях у Александра Б. и увидел собаку породы такса. Мужчина дождался, пока хозяев дома и других посторонних лиц поблизости не будет, взял собаку и ушел. Преступление разоблачили, а животное вернули владельцам.

Было открыто производство, начато досудебное расследование и привлечен эксперт. Последний определил, что стоимость таксы составляет 2 250 грн.

В суде обвиняемый признал свою вину. Ему назначили пять лет тюремного заключения, но заменили их на год испытательного срока. Приговор еще не вступил в законную силу.

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