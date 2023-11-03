Прощание с Сивохо проходит в "Жовтневом палаце". Фото: "Страна"

В пятницу, 3 ноября, в Киеве прощаются с участником КВН конца 80-х - начала 90-х годов, украинским шоуменом и телеведущим Сергеем Сивохо.

На месте церемонии прощания побывали корреспонденты "Страны".

Сама церемония происходит в "Жовтневом палаце", куда привезли только прах Сивохо.

Церемония прощания с Сергеем Сивохо

Церемония прощания с Сергеем Сивохо

Попрощаться с шоуменом и телеведущим пришли родственники и коллеги, среди них известный украинский актер Станислав Боклан.

Церемония прощания с Сергеем Сивохо

Кроме того, проститься с Сергеем Сивохо приехал советник президента Украины Сергей Шефир.

Церемония прощания с Сергеем Сивохо

Церемония прощания с Сергеем Сивохо

На данный момент людей на церемонии прощания не так много.

Также на церемонии выступила супруга Сергея Сивохо Татьяна.

"Он верил, что Донбасс вернется в Украину. Он любил свою страну, он очень любил жизнь, он был очень жизнерадостным. Не имея сил, он помогал госпиталям. Он очень любил Донбасс, он до последнего времени верил, что Донбасс вернется в Украину", - заявила Татьяна Сивохо.

На фото - семья Сивохо: жена, сын, мама, а также его близкий товарищ.

Прощание с Сергеем Сивохо

Прощание с Сергеем Сивохо

Прощание с Сергеем Сивохо

Прощание с Сергеем Сивохо

Между тем почтить память Сергея Сивохо пришли народный депутат Украины и актеры студии "Квартал-95" Юрий Корявченков и Евгений Кошевой.

Прощание с Сергеем Сивохо

Прощание с Сергеем Сивохо

В конце церемонии вдова Сергея Сивохо Татьяна сообщила "Стране", что его похоронят в Донецке.

"Прах в Донецк отвезет его мама, там у них семейная могила. Это было желание Сергея, чтобы его похоронили на его родине в Донецке. Он считал Украиной все города, в том числе и Донецк", - заявила Татьяна.

Напомним, украинский шоумен, телеведущий и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо скончался 17 октября на 55-м году жизни. По данным СМИ, причиной его смерти стала хроническая болезнь легких.

Сергей Сивохо - уроженец Донецка. После победы на выборах президента Владимира Зеленского в начале 2019 года создал "Национальную платформу примирения и единства", основной целью которой был поиск путей мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Первоначально считалось, что данная инициатива поддерживалась командой президента, но затем власти от нее открестились (Сивохо был уволен с поста советника секретаря СНБО) и развития эта идея не получила.

О своих взглядах на ситуацию на Донбассе Сивохо в 2020 году рассказывал в интервью "Стране".

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