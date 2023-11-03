В пятницу, 3 ноября, в Киеве прощаются с участником КВН конца 80-х - начала 90-х годов, украинским шоуменом и телеведущим Сергеем Сивохо.

На месте церемонии прощания побывали корреспонденты "Страны".

Сама церемония происходит в "Жовтневом палаце", куда привезли только прах Сивохо.

Попрощаться с шоуменом и телеведущим пришли родственники и коллеги, среди них известный украинский актер Станислав Боклан.

Кроме того, проститься с Сергеем Сивохо приехал советник президента Украины Сергей Шефир.

На данный момент людей на церемонии прощания не так много.

Также на церемонии выступила супруга Сергея Сивохо Татьяна.

"Он верил, что Донбасс вернется в Украину. Он любил свою страну, он очень любил жизнь, он был очень жизнерадостным. Не имея сил, он помогал госпиталям. Он очень любил Донбасс, он до последнего времени верил, что Донбасс вернется в Украину", - заявила Татьяна Сивохо.

На фото - семья Сивохо: жена, сын, мама, а также его близкий товарищ.

Между тем почтить память Сергея Сивохо пришли народный депутат Украины и актеры студии "Квартал-95" Юрий Корявченков и Евгений Кошевой.

В конце церемонии вдова Сергея Сивохо Татьяна сообщила "Стране", что его похоронят в Донецке.

"Прах в Донецк отвезет его мама, там у них семейная могила. Это было желание Сергея, чтобы его похоронили на его родине в Донецке. Он считал Украиной все города, в том числе и Донецк", - заявила Татьяна.

Напомним, украинский шоумен, телеведущий и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо скончался 17 октября на 55-м году жизни. По данным СМИ, причиной его смерти стала хроническая болезнь легких.

Сергей Сивохо - уроженец Донецка. После победы на выборах президента Владимира Зеленского в начале 2019 года создал "Национальную платформу примирения и единства", основной целью которой был поиск путей мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Первоначально считалось, что данная инициатива поддерживалась командой президента, но затем власти от нее открестились (Сивохо был уволен с поста советника секретаря СНБО) и развития эта идея не получила.

О своих взглядах на ситуацию на Донбассе Сивохо в 2020 году рассказывал в интервью "Стране".