Знаменитая шляпа-двууголка, или бикорн, которую носил первый император Франции Наполеон I Бонапарт (1769-1821), была продана на аукционе в Фонтенбло почти за два миллиона евро.

Об этом сообщает аукционный дом Osenat, организовавший торги.

"После долгих торгов шляпа императора Наполеона I нашла своего покупателя за 1 932 000 евро", - сообщили организаторы.

Они уточнили, что это рекордная сумма для лота из коллекции, связанной с Наполеоном Бонапартом. Оценочная стоимость бикорна перед торгами варьировалась от 600 тысяч до 800 тысяч евро. Самым дорогим предметом, принадлежавшим Наполеону, считалась другая шляпа императора, купленная на торгах этого же аукционного дома в 2014 году южнокорейским бизнесменом за 1,8 млн евро.

Черная фетровая шляпа, выставленная на торги в этот раз, украшена трехцветной кокардой, имеет ширину 475 мм и датируется примерно 1810 годом. Утверждается, что именно эту двууголку Наполеон носил на борту брига Inconstant, на котором бежал из ссылки с острова Эльба в 1815 году. Согласно воспоминаниям камердинера Наполеона Луи-Жозефа Маршана, в момент поднятия французского триколора он передал ему свою шляпу, чтобы тот надел на нее трехцветную кокарду вместо флага Эльбы.

"Император надел ее и при виде этой кокарды, этой маленькой шляпы, в которой сияли цвета Аустерлица, пришел в такое волнение, что император, который хотел говорить, не мог произнести ни слова. Действительно, трудно описать радость, восторг и нежные чувства, вспыхнувшие на бриге", - писал он в своих мемуарах.

На сайте аукционного дома уточняется, что историческая реликвия хранилась до XIX века в семье интенданта императорского дворца полковника Пьера Байона. Внук полковника продал ее дижонскому антикварщику, откуда она начала путь по частным коллекциям.

Ранее сообщалось, что несколько лет назад в Париже сапоги императора Наполеона купили за почти 120 тысяч евро.

Также мы рассказывали, как во Франции призывают "декоммунизировать" Наполеона Бонапарта.