На границе между США и Канадой на Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщают СМИ обеих стран.

Взрыв раздался на американской части моста. Мэрия приграничного города Ниагара-Фолс сообщила, что "произошел некий инцидент с участием автомобиля".

ФБР утверждает, что на мосту взорвалась машина, и расследует произошедшее как попытку теракта.

При взрыве погибли два человека, причем оба находились внутри транспортного средства. Также получил незначительные травмы сотрудник пограничной службы. На месте взрыва был найден иранский паспорт на имя водителя Мохаммеда Мохаммеда.

Губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул проинформировали о случившемся. По ее словам, представители государственных органов находятся на месте и готовы оказывать помощь.

Мост через Ниагарский водопад закрыли. Также закрыли все пограничные переходы между США и Канадой в западном Нью-Йорке.

На кадрах с места происшествия, снятых в момент и после взрыва, видно, что взрывная волна разбросала несколько автомобилей в разные стороны, а также заметны пожар и густой дым.

Ранее в начале ноября на химическом заводе в Техасе произошёл взрыв.

А весной в США прогремел мощный взрыв на шоколадной фабрике.