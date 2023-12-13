Белорусские телеграм-каналы написали о взрыве и пожаре на электроподстанции Витебска. Однако энергетики и спасатели опровергли эту информацию, сообщив о коротком замыкании на линии электропередачи.

Жители Витебска в соцсетях писали, что в нескольких районах города пропали вода и электричество.

В пресс-службе "Минскэнерго" сообщили подробности инцидента: на линии электропередачи Витебск – Лучеса произошло короткое замыкание, в результате которого наблюдалась яркая вспышка. На отдельных интернет-ресурсах появились сообщения о взрыве на подстанции, но эта информация не соответствует действительности.

"В Витебске на линии электропередачи напряжением 110 кВ Витебск - Лучеса произошло короткое замыкание, из-за которого наблюдалась яркая вспышка. Электроснабжение потребителей не нарушалось – были задействованы резервные линии электропередачи. Участок ЛЭП Витебск – Лучеса выведен в ремонт. Информация о "взрыве на подстанции", появившаяся на отдельных интернет-ресурсах, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

По информации белорусского МЧС, возгорания на месте инцидента не было. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили на земле отгоревший электрический провод.

"Причина происшествия устанавливается. В настоящее время на месте работает аварийная служба электросетей", – отметили в МЧС.

Ранее мы писали, что в Полтаве после перепадов напряжения из-за обстрелов загорелся троллейбус.

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