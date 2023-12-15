Польские власти распустили комиссию, которая расследовала версию о причастности РФ к крушению самолёта с президентом Польши Лехом Качинським в Смоленской области в 2010 году. Решение принял новый министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Об этом сообщает издание Wiadomosci.

А новоназначенный глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил, что комиссия "пыталась уничтожить" версию о том, что случившееся под Смоленском - это ошибка пилота, а не действия России. Он добавил, что "время теорий заговора прошло".

"Рапорт министра внутренних дел Ежи Миллера (официальные выводы по авиакатастрофе под Смоленском, опубликованные МВД Польши в 2011 году - Ред.) подробно объяснил причины той страшной катастрофы - честным, комплексным и глубоким образом. Это официальный документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа пана Мачеревича (главы распущенной комиссии - Ред.)", - сказал министр.

В Польше критикуют эту комиссию еще и за то, что она потратила слишком много денег.

Непосредственной причиной аварии стал, как указано в документах следствия, "спуск ниже минимальной высоты с превышением скорости снижения в атмосферных условиях, препятствующих визуальному контакту с землей и затем начало захода на второй круг", что привело к столкновению с препятствием.

Одной из версий авиакатастрофы была причастность РФ. Ее активно продвигали соратники погибшего президента из партии "Право и справедливость". Они обвиняли главу комиссии Ежи Миллера в том, что результат ее работы совпал с выводами российских расследователей.

Но их оппоненты, которые сейчас сформировали правительство из партии Дональда Туска, относились к версии о причастности России намного более скептически. Теперь, видимо, поляки ее и вовсе отбросили.